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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Tarih boyunca bu milletle hareket edip de pişman olmayan yoktur'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tarih boyunca bu milletle hareket edip de pişman olmayan yoktur"

1 saat önce

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni'nde konuştu.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni'nde konuştu.

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Erdoğan: "Tarih boyunca bu milletle hareket edip de pişman olan yoktur. Buna karşılık bu ülkeye ve millete düşmanlık edip iflah eden de yoktur."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarih boyunca bu milletle hareket edip de pişman olmayan yoktur

29 ekim cumhuriyet bayramı, Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 09:17 Kaynak: AA
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