Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tarih bugün bize geçmişimizi kucaklama yanında geleceğimizi kurma fırsatı... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Tarih bugün bize geçmişimizi kucaklama yanında geleceğimizi kurma fırsatı... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tarih bugün bize geçmişimizi kucaklama yanında geleceğimizi kurma fırsatı...

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da "2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı Kapanış Töreni"nde konuştu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da "2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı Kapanış Töreni"nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarih bugün bize geçmişimizi kucaklama yanında geleceğimizi kurma fırsatı...

Recep Tayyip Erdoğan, Fuat Sezgin, İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 02:04 Kaynak: AA
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