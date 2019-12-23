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Adalarda fayton yerine elektrikli aracı Erdoğan, 1,5 yıl önce söylemişti

Son dakika: Ömer Çelik'ten sert Libya açıklaması: Diplomasi ise diplomasi, sert güç unsurlarını kullanmak gerekiyorsa sert güç unsurları kullanılır

Son dakika: Türkiye, ABD ve Rusya ile peş peşe kritik Libya görüşmeleri yaptı