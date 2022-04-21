Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi: Yıl bitmeden neticelendirmekte kararlıyız - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sağlık çalışanları ile düzenlenen iftar programındaki konuşma yaptı. 14 Mart Tıp Bayramı'nda verilen 5 müjdeye değinen Erdoğan, çalışmaların devam ettiğini belirterek milyonlarca memurun merakla beklediği 3600 ek göstergeyle ilgili de konuştu.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK ŞİDDET

Açıklamalarında Erdoğan şunları söyledi;

İlk müjdemiz sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin katalog suç kapsamına alınmasıyla ilgili düzenlemeydi. İnşallah genel kurula gelerek milletvekillerimizin takdiriyle kanunlaşacaktır.

MESLEKİ SORUMLULUK KURULU

İkinci müjdemiz mesleki sorumluluk kuruluydu. Bu düzenleme ile mesleki faaliyetleri sebebiyle doktorlara açılacak tazminat davalarının Sağlık Bakanlığı'ndaki bir kurulda değerlendirmesini sağlayacak yeni bir mekanizma oluşturuluyor.

MAAŞLAR İYİLEŞTİRİLECEK

Üçüncü müjdemiz sağlık çalışanlarının mali haklarıyla ilgili iyileştirmelerdi. En kısa sürede neticesini sizlerle paylaşacağız.

3600 EK GÖSTERGE

Dördüncü müjdemiz lisans mezunu hemşirelerimizin 3600 ek göstergeye alınmasıydı. Sağlık Çalışanları dışında önemli bir kesimi ilgilendiren bu ek gösterge konusunu yıl sonuna kadar neticelendireceğiz.

AİLE HEKİMLERİNİN ÜCRETLERİNDE ARTIŞ"

Beşinci müjdemiz aile hekimlerimizin ücretlerinde artış yapılmasıydı. Bu hususta da çalışmalar yakında bitiyor. Böylece sağlık çalışanlarımız bu yaz aylarından itibaren her bakımdan daha rahat şekilde hayatlarını sürdürebilecekler.