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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tarihi bir yeniden yapılanma sürecinin tam ortasında yer alıyoruz"
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen MÜSİAD Vizyoner'19 programına katıldı. Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 04:04 Kaynak: AA
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