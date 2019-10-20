Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tarihi şanlı zaferlerle dolu bu necip milleti dünya siyaset sahnesinde asla...
57 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tarihi şanlı zaferlerle dolu bu necip milleti dünya siyaset sahnesinde asla hayal kırıklığına uğratmayacağız."
Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 05:58 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tarihi şanlı zaferlerle dolu bu necip milleti dünya siyaset sahnesinde asla hayal kırıklığına uğratmayacağız."
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