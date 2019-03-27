Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihi Turizm Bölgesini Kuracağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihi Turizm Bölgesini Kuracağız

8 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen Bolu Mitinginde vatandaşlara hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihi Turizm Bölgesini Kuracağız, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen Bolu Mitinginde vatandaşlara hitap etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 04:56 Kaynak: AA

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