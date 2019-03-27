Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihi Turizm Bölgesini Kuracağız
8 dakika önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen Bolu Mitinginde vatandaşlara hitap etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen Bolu Mitinginde vatandaşlara hitap etti.
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 04:56 Kaynak: AA
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