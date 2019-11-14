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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tarihi ve ahdi yükümlülüklerimiz çerçevesinde, Kuzey Kıbrıs Türk...
7 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tarihi ve ahdi yükümlülüklerimiz çerçevesinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağının karada olduğu gibi denizlerde ve göklerde de gururla dalgalanması için her türlü gayreti göstereceğiz.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 08:42 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tarihi ve ahdi yükümlülüklerimiz çerçevesinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağının karada olduğu gibi denizlerde ve göklerde de gururla dalgalanması için her türlü gayreti göstereceğiz."
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