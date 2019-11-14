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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tarihi ve ahdi yükümlülüklerimiz çerçevesinde, Kuzey Kıbrıs Türk...

7 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tarihi ve ahdi yükümlülüklerimiz çerçevesinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağının karada olduğu gibi denizlerde ve göklerde de gururla dalgalanması için her türlü gayreti göstereceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tarihi ve ahdi yükümlülüklerimiz çerçevesinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağının karada olduğu gibi denizlerde ve göklerde de gururla dalgalanması için her türlü gayreti göstereceğiz."

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 08:42 Kaynak: AA
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