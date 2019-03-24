Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tarihi Yarımada'yı da Kadim Şehir Olarak İlan Ederek, Restorasyon...
16 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tarihi Yarımada'yı da kadim şehir olarak ilan ederek, restorasyon seferberliği başlatacağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tarihi Yarımada'yı da kadim şehir olarak ilan ederek, restorasyon seferberliği başlatacağız."
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 04:58 Kaynak: AA
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