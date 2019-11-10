Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tarihimiz bizim yörüngemizdir. Son günlerde yine birileri ağızlarına sakız ettiler. Osmanlı'da okuma yazma oranı çok düşükmüş. Osmanlının kendi silah sanayi yokmuş. Osmanlı yönetimi altındaki halklara zulmedilmiş. Hepsi de yalandır iftiradır"

-" Türkiye'deki ana muhalefet Suriye'de ne işiniz var diyor. Suriye'de benim işim yok da Suriye'nin benim topraklarımda ne işi var? Benim topraklarıma taciz ateşleri yapmıyorlar mı? Benim vatandaşım askerim şehit olmuyor mu?"

-"Milletimizi kendi içinde çatıştırmak için her yolu denediler hamdolsun başaramadılar. Terör örgütlerini kullanarak ülkemizi kana boğmak istediler. Bundan da başarılı olamadılar"

-"Kur enflasyonla ve faizle bizi eski günlere döndürmek istediler. Kısa sürede bu oyunu bozduk ve ekonomiye yeniden rayına oturttuk"

-"Devletimize darbe yapma girişimini 16 saate yok ettik. Kimsenin beklemediği harekatlar gerçekleştirdik ve başarıya ulaştırdık. Suriye'de 8100 kilometre kare alanı güvenli hale getirdik"

-"Ülkemizdeki Suriyelilerin geri dönüşünü sağlayacak zemini oluşturduk. 365 bin Suriyeli kendi topraklarına döndü"

-"Türkiye cumhuriyeti ve onun kurucusuna sahip çıkmak hepimizin görevdir. Ama bunu yaparken geçmişe özellikle Osmanlı'ya Selçuklu'ya haksızlık etmemek gerekir"

-" Söğüt'te dikilen Osmanlı çınarı 600 yıl boyunca başarıyla yaşamıştır. Cumhuriyetimizi Osmanlıdan kurtarabildiğimiz miras üzerinde kurduk. O olmazsa kök olmazsa ağaç olur mu olmaz. Onun üzerinde yükseldik"

-"Gazi Mustafa Kemal Samsun'a, bir Osmanlı subayı olarak çıkmış Ankara'daki meclisi yine Osmanlı adına faaliyete geçirmiştir"

-"Her ülke ve toplum gibi elbette Osmanlının da eksikleri vardır. Bunların tespitini yapmak tarihçiler ve uzmanların işidir. Bize düşen görev ecdadımızın güçlü yönlerini kendi geleceğimizi aydınlatan bir ışık haline getirmektir"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 81. yıl dönümü münasebetiyle Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tarafından Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen anma töreninde konuştu.