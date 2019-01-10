Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tarihteki Kadim Medeniyetlerin ve Büyük Devletlerin Ortak Özellikleri,...
59 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tarihteki kadim medeniyetlerin ve büyük devletlerin ortak özellikleri, kültür ve sanat alanında önemli değerler üretmeleridir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Tarihteki kadim medeniyetlerin ve büyük devletlerin ortak özellikleri, kültür ve sanat alanında önemli değerler üretmeleridir."
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 02:41 Kaynak: AA
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