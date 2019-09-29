Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı erdoğan tarım kredi kooperatifi tarafından açılan satış ofisinden alışveriş yaptı
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Cumhurbaşkanı erdoğan tarım kredi kooperatifi tarafından açılan satış ofisinden alışveriş yaptı

43 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tuzla'daki programa giderken konutunun yanında Tarım Kredi Kooperatifi tarafından açılan satış ofisinden alışveriş yaptı.

Cumhurbaşkanı erdoğan tarım kredi kooperatifi tarafından açılan satış ofisinden alışveriş yaptı, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tuzla'daki programa giderken konutunun yanında Tarım Kredi Kooperatifi tarafından açılan satış ofisinden alışveriş yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğle saatlerinde Tuzla'daki programa gitmek için konutundan ayrıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sırada konutu yakınındaki Tarım Kredi Kooperatifi tarafından açılan satış mağazasına gitti. Burada alışveriş yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektirdi.


- İstanbul
Recep Tayyip Erdoğan, Tuzla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 03:55 Kaynak: DHA
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Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasından alışveriş yaptı
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