Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tarım Kredi Kooperatifi 30-40 çeşit ürününde de süratle indirime gidecek. - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tarım Kredi Kooperatifi 30-40 çeşit ürününde de süratle indirime gidecek.

11.08.2022 15:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tarım Kredi Kooperatifi 30-40 çeşit ürününde de süratle indirime gidecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tarım Kredi Kooperatifi 30-40 çeşit ürününde de süratle indirime gidecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tarım Kredi Kooperatifi 30-40 çeşit ürününde de süratle indirime gidecek. Talimatımız şu, kar amacıyla çalışmayacaksın, vatandaşımı koruyacaksın."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Tarım Kredi Kooperatifi 30-40 çeşit ürününde de süratle indirime gidecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Tarım Kredi Kooperatifi 30-40 çeşit ürününde de süratle indirime gidecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan,' Marketlerde benim vatandaşlarımı zora sokanlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan,' Marketlerde benim vatandaşlarımı zora sokanlar.
Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Tarım Kredi Kooperatifi 30-40 çeşit ürününde de süratle indirime gidecek. - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tarım Kredi Kooperatifi 30-40 çeşit ürününde de süratle indirime gidecek. - Son Dakika
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