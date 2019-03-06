Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tarım Kredi Kooperatifleri Ülkemizin En Büyük Çiftçi Kuruluşu Durumundadır"
1 saat önce
- Türkiye'nin En Büyük Çiftçi Ailesi Milletin Evinde programı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi Salondan detay görüntüler Video izlenilmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe...
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 12:20 Kaynak: AA
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