Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tarım Kredi Kooperatifleri Ülkemizin En Büyük Çiftçi Kuruluşu Durumundadır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tarım Kredi Kooperatifleri Ülkemizin En Büyük Çiftçi Kuruluşu Durumundadır"

1 saat önce

- Türkiye'nin En Büyük Çiftçi Ailesi Milletin Evinde programı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi Salondan detay görüntüler Video izlenilmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe...

- Türkiye'nin En Büyük Çiftçi Ailesi Milletin Evinde programı
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi
Salondan detay görüntüler
Video izlenilmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye'nin En Büyük Çiftçi Ailesi Milletin Evinde" programında konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 12:20 Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı, Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'ın Müjdesini Verdiği TOKİ'nin 50 Bin Konutu İçin Detaylar Belli Olmaya Başladı DSP'nin Beyoğlu'nda Meclis Üyesi Adayı Olarak Gösterdiği İsim Olay Oldu

Erdoğan: Mart Ayında Çiftçilere 3,7 Milyar Lira Destek Ödemesi Yapacağız Deprem Kahini Frank Hoogerbeets: Türkiye'de 8 Şidddetinde Deprem Olacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.3.2019 13:56:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tarım Kredi Kooperatifleri Ülkemizin En Büyük Çiftçi Kuruluşu Durumundadır"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]