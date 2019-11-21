Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Tarım Şurası kararları) Arazi toplulaştırma ve sınıflandırma işlemlerini... - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Tarım Şurası kararları) Arazi toplulaştırma ve sınıflandırma işlemlerini...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Tarım Şurası kararları) Arazi toplulaştırma ve sınıflandırma işlemlerini hızlandırarak projeyi 10 yıl içinde tamamlayacağız"
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 02:58 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Tarım Şurası kararları) Arazi toplulaştırma ve sınıflandırma işlemlerini hızlandırarak projeyi 10 yıl içinde tamamlayacağız"
Cumhurbaşkanlığı, Erdoğan'ın Külliye'de CHP'li bir siyasetçi ile görüştüğü iddialarını yalanladı İYİ Partili Yokuş: TBMM kantininde hileli ilan edilen sahte bal satılıyor Son Dakika: Erdoğan: Ziraat Bankası, çiftçilerimizle alışılmışın dışında bir dayanışmayı sürdürecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, işçi kadınlarla fotoğraf çektirip not aldı