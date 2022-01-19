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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tarım ürünleri zararlarının karşılanması konusundaki eksiklikleri tamamlamak için AFAD üzerinden 200 milyon liralık bir... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tarım ürünleri zararlarının karşılanması konusundaki eksiklikleri tamamlamak için AFAD üzerinden 200 milyon liralık bir...

19.01.2022 20:40

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. (5)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Prim ve posa desteğiyle birlikte önümüzdeki dönem için üreticilerimize ton başına 875 liralık pancar bedeli ortaya çıkıyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu meblağ en kısa sürede Antalya, Artvin, Aydın, Bartın, Kastamonu, Mersin, Muğla, Osmaniye, Rize, Sinop ve Van'daki hak sahiplerine dağıtılacak."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tarım ürünleri zararlarının karşılanması konusundaki eksiklikleri tamamlamak için AFAD üzerinden 200 milyon liralık bir kaynak daha ayırıyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarım ürünleri zararlarının karşılanması konusundaki eksiklikleri tamamlamak için AFAD üzerinden 200 milyon liralık bir...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarım ürünleri zararlarının karşılanması konusundaki eksiklikleri tamamlamak için AFAD üzerinden 200 milyon liralık bir...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarım ürünleri zararlarının karşılanması konusundaki eksiklikleri tamamlamak için AFAD üzerinden 200 milyon liralık bir...

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Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı, cumhurbaşkanı, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Tarım ürünleri zararlarının karşılanması konusundaki eksiklikleri tamamlamak için AFAD üzerinden 200 milyon liralık bir... - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tarım ürünleri zararlarının karşılanması konusundaki eksiklikleri tamamlamak için AFAD üzerinden 200 milyon liralık bir... - Son Dakika
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