Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tarım ürünleri zararlarının karşılanması konusundaki eksiklikleri tamamlamak için AFAD üzerinden 200 milyon liralık bir... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. (5)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Prim ve posa desteğiyle birlikte önümüzdeki dönem için üreticilerimize ton başına 875 liralık pancar bedeli ortaya çıkıyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu meblağ en kısa sürede Antalya, Artvin, Aydın, Bartın, Kastamonu, Mersin, Muğla, Osmaniye, Rize, Sinop ve Van'daki hak sahiplerine dağıtılacak."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tarım ürünleri zararlarının karşılanması konusundaki eksiklikleri tamamlamak için AFAD üzerinden 200 milyon liralık bir kaynak daha ayırıyoruz."