Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tarım ve Hayvancılık Yapılan Ovalarımızı Koruma Altına Almak İçin Sit Alanı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tarım ve hayvancılık yapılan ovalarımızı koruma altına almak için sit alanı olarak ilan ediyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tarım ve hayvancılık yapılan ovalarımızı koruma altına almak için sit alanı olarak ilan ediyoruz. Her tarım alanına kalkıp biz beton yığınlarını dikersek bu vatana, millete ihanet ederiz. Halen 258 ovamızı sit alanı olarak ilan etmiş durumdayız, yakında bu sayıyı 300'e çıkartıyoruz."

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