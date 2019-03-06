Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tarım ve Hayvancılık Yapılan Ovalarımızı Koruma Altına Almak İçin Sit Alanı...
2 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tarım ve hayvancılık yapılan ovalarımızı koruma altına almak için sit alanı olarak ilan ediyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tarım ve hayvancılık yapılan ovalarımızı koruma altına almak için sit alanı olarak ilan ediyoruz. Her tarım alanına kalkıp biz beton yığınlarını dikersek bu vatana, millete ihanet ederiz. Halen 258 ovamızı sit alanı olarak ilan etmiş durumdayız, yakında bu sayıyı 300'e çıkartıyoruz."
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 11:58 Kaynak: AA
Erdoğan Müjdeyi Vermişti! Elektrik Tüketim Desteği Ödemeleri Başladı
Temel Karamollaoğlu'ndan İddialı Çıkış: Anketlerde Önde Çıkıyoruz
Erdoğan: Mart Ayında Çiftçilere 3,7 Milyar Lira Destek Ödemesi Yapacağız
Son Dakika! Merkez Bankası, Piyasaların Merakla Beklediği Faiz Kararını Açıkladı