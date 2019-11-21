Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tavukçuluk üretimini garanti altına alacak sistemi kurduk, böylece yılda...
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Tavukçuluk üretimini garanti altına alacak sistemi kurduk, böylece yılda... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tavukçuluk üretimini garanti altına alacak sistemi kurduk, böylece yılda...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tavukçuluk üretimini garanti altına alacak sistemi kurduk, böylece yılda 220 bin adet yerli et ve yumurta amaçlı damızlık civciv üretimi yapılmasını sağlıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tavukçuluk üretimini garanti altına alacak sistemi kurduk, böylece yılda 220 bin adet yerli et ve yumurta amaçlı damızlık civciv üretimi yapılmasını sağlıyoruz. Bu damızlıklar kullanılarak 30 milyon tavuk üretilebilecektir."

Recep Tayyip Erdoğan, Politika

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 03:14 Kaynak: AA
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