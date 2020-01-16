Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Şentop'u kabul etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Şentop'u kabul etti - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Şentop'u kabul etti

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'u kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Şentop'u kabul etti, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'u kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

Recep Tayyip Erdoğan, Mustafa Şentop, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 07:26 Kaynak: AA
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