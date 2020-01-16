Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Şentop'u kabul etti - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Şentop'u kabul etti
6 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'u kabul etti. Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 07:26 Kaynak: AA
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