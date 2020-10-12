CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, TBMM BAŞKANI ŞENTOP'U KABUL ETTİ - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, TBMM BAŞKANI ŞENTOP'U KABUL ETTİ
12.10.2020 16:02
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u Vahdettin Köşkü'nde Kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, TBMM Başkanı Mustafa Şentop
'u Vahdettin
Köşkü'nde Kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan çıkarak, Vahdettin Köşkü'ne geçti. Erdoğan burada, Türkiye Büyük Millet Meclisi(TBMM) Başkanı Mustafa Şentop ile görüştü.
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- İstanbul
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