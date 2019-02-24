Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Tbmm Başkanlığı Seçimi) Cumhur İttifakı Büyük Bir Zafer Elde Etti"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Tbmm Başkanlığı Seçimi) Cumhur İttifakı Büyük Bir Zafer Elde Etti"

2 dakika önce

- AK Parti'nin Hatay miting alanından ve vatandaşlardan detaylar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması HATAY - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Hatay'da düzenlenen mitinginde halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
- AK Parti'nin Hatay miting alanından ve vatandaşlardan detaylar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması HATAY - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Hatay'da düzenlenen mitinginde halka hitap etti. (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün parlamentoda Meclis Başkanlığı seçimi vardı. Cumhur İttifakı büyük bir zafer elde etti."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Mustafa Şentop'un TBMM Başkanı seçilmesi) Az önce Sayın Bahçeli ile de görüştüm, Rabbim dedim inşallah bu birlikteliğimizi ülke genelinde de Cumhur İttifakı olarak bize zaferle nasip etsin."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 07:34 Kaynak: AA

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