Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM'de
58 dakika önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yasama yılı açılışı dolayısıyla Meclise geldi.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 03:08 Kaynak: AA
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yasama yılı açılışı dolayısıyla Meclise geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanvekili Celal Adan tarafından törenle karşılandı. Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Onur Kıtasını selamlayan Erdoğan, daha sonra Genel Kurul Salonu'na geçti.
Erdoğan, Genel Kurulda 27. Dönem 3. Yasama Yılı açılış konuşmasını yapacak.
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