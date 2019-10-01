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Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM'de

33 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldi.

Erdoğan, 27. yasama yolu 3. dönem açılına katılmak üzere geldi. Erdoğan'ı TBMM Başkanvekili Celal Adan karşıladı. Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı bandosunun selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Genel Kurul Salonu'na geçti.

(İHA)

Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM'de

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 03:25 Kaynak: İHA
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