Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM'de
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldi.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 03:25 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldi.
Erdoğan, 27. yasama yolu 3. dönem açılına katılmak üzere geldi. Erdoğan'ı TBMM Başkanvekili Celal Adan karşıladı. Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı bandosunun selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Genel Kurul Salonu'na geçti.
(İHA)
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