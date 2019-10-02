Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM'de
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM'deANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldi.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 01:35 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM'de
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldi.
Erdoğan, 27. Dönem 3. Yasama Yılı açılış törenine katılmak üzere geldi. Erdoğan'ı TBMM Başkanvekili Celal Adan karşıladı. Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı bandosunu selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Genel Kurul Salonu'na geçti.
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