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Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM'de

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM'deANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM'de

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldi.

Erdoğan, 27. Dönem 3. Yasama Yılı açılış törenine katılmak üzere geldi. Erdoğan'ı TBMM Başkanvekili Celal Adan karşıladı. Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı bandosunu selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Genel Kurul Salonu'na geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM'de

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 01:35 Kaynak: İHA
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