Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM\'de düzenlenen 15 Temmuz Şehitlerini Anma Programı\'na katılarak konuşma yaptı

TBMM'de 15 Temmuz Şehitlerini Anma Programı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "15 Temmuz'un milletin ve demokrasiye gönül verenlerin zaferi olduğunu" söyledi.

Erdoğan, '" O gece çıplak elleriyle tankları durduran cesaret abidelerinin hakkını ödeyemeyiz'" dedi.

"Türk milleti, Türkiye'nin geçilmez olduğunu gösterdi"

FETÖ'NÜN hain emellerine ulaşmak için 2016'da kalkıştığı kanlı darbe girişiminin üzerinden tam 5 yıl geçti. 251 kişiyi şehit eden örgütün hain planı, halkın direnişiyle durduruldu. 15 Temmuz'da şehit olanlar birçok simge mekanda etkinliklerle anılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de 15 Temmuz Şehitlerini Anma Programı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "15 Temmuz gecesi çıplak elleriyle tankları durduran cesaret abidelerinin hakkının ödenemeyeceğini" söyledi. "Bu millet Türkiye'nin geçilmez olduğunu tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir" diyen Cumhurbaşkanı, "15 Temmuz milletin, milli iradenin, demokrasiye gönül verenlerin zaferidir, hakkın batıla, adaletin zulme, istiklalin istiskale galip gelmesinin adıdır" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle, "Sözlerimin hemen başında ülkemizin bekası uğrunda can veren kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyorum.

"Haklarını ödeyemeyiz"

O gece özgürlüğüne ezanına bayrağına devletine sahip çıkan milletimin tüm fertlerine milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Fedakarlıkları ile o karanlık geceyi kardan aydınlık bir sabaha kavuşturan yiğitlerin hakkını asla ödeyemeyiz. O gece çıplak elleriyle tankları durduran cesaret abidelerinin hakkını ödeyemeyiz. 15 Temmuz milletin, demokrasiye gönül verenlerin zaferidir, hakkın batıla, adaletin zulme, istiklalin istiskale galip gelmesinin adıdır. Bu millet Türkiye'nin geçilmez olduğunu tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir. Hiç kimsenin, özellikle bu güzide çatı altında (Meclis) görev yapanların 15 Temmuz gecesi milletin verdiği bu şanlı mücadeleyi önemsizleştirmeye hakkı yoktur. 15 Temmuz destanı hepimizin ortak gurur kaynağıdır. 15 Temmuz şehitleri batıla, zalime ve küfre karşı yürütülen hak mücadelesinin günümüzdeki temsilcileridir" dedi.

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