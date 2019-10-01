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Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM'de konuşuyor

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27. Dönem 3. Yasama Yılı'nın açılışı dolayısıyla TBMM Genel Kurulunda milletvekillerine hitap ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM'de konuşuyor, System.String[]

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27. Dönem 3. Yasama Yılı'nın açılışı dolayısıyla TBMM Genel Kurulunda milletvekillerine hitap ediyor.

Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 04:01 
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