Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM'de konuşuyor
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27. Dönem 3. Yasama Yılı'nın açılışı dolayısıyla TBMM Genel Kurulunda milletvekillerine hitap ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27. Dönem 3. Yasama Yılı'nın açılışı dolayısıyla TBMM Genel Kurulunda milletvekillerine hitap ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 04:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fırat'ın doğusunda arzu ettiğimiz neticelerin hiçbirine ulaşamadık Erdoğan'ın TBMM'ye giriş yaptığı anda CHP-İYİ Parti ittifakı ikiye bölündü Erdoğan'dan İstanbul depremi yorumu: Deprem değil bina öldürür gerçeği yüzümüze şamar gibi inmiştir Hayırsever vatandaş mahallelinin 5 bin liralık borcunu kapattı