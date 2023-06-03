Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TBMM'de yemin etti - Son Dakika
Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TBMM'de yemin etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TBMM'de yemin etti

03.06.2023 15:45

Seçimden zaferle ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de Devlet Bahçeli'den mazbatasını aldıktan sonra kürsüye çıkarak yemin etti. Erdoğan'ı salonda bulunan vekiller dakikalarca ayakta alkışladı. Ayrıntılar geliyor...

28 Mayıs seçiminde bir kez daha cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ın 2028 yılına kadar sürdüreceği görevi resmen başlıyor. Erdoğan, TBMM Genel Kurulunda yemin etmek üzere Meclis'e geldi.

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM'de yemin etti

YEMİN METNİNİ OKUDU

Kapıda resmi törenle karşılanan Erdoğan saat 15.00'te geçici TBMM Başkanı Devlet Bahçeli'nin takdimiyle salona girdi. Mazbatasını teslim alan Erdoğan daha sonra kürsüye çıkarak yemin metnini okudu. O anlar Cumhur İttifakı vekilleri tarafından dakikalarca alkışlandı.

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM'de yemin etti

ALKIŞLARLA SALONDAN AYRILDI

Yemin metninin okunmasının ardından Bahçeli'nin anonsuyla tüm vekiller ayağa kalkarak İstiklal Marşı'nı okudu. Marşın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan alkışlar eşliğinde Genel Kurul'dan ayrıldı.

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM'de yemin etti

ANITKABİR'E GİTTİ

Erdoğan, TBMM'deki törenin ardından Anıtkabir'i ziyaret etti. Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir Özel Defterini imzaladı. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye bir seçim sürecini daha tüm dünyaya örnek olacak şekilde suhuletle neticelendirdi. 14 Mayıs'ta TBMM'de görev yapacak milletvekillerini belirleyen milletimiz, 28 Mayıs'ta da şahsımıza teveccüh gösterdi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin de güvenoyu aldığı bu seçim sonrasında 5 yıl boyunca Türkiye Yüzyılı'nı hayata geçireceğiz. Söz verdiğimiz gibi depremzedeleri yeni yuvalarına kavuşturacağız. 12'nci Cumhurbaşkanı olarak milletimizin kardeşliğine sahip çıkmaya, devletimizi yüceltmeye devam edeceğiz."

KABİNE'Yİ AÇIKLAYACAK

Erdoğan saat 18.00'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki "Göreve Başlama Töreni"ne katılacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi A Kapısı'na varışta Erdoğan'ın konvoyuna Atlı Tören Birliği katılacak. Erdoğan'ın süvari birliğiyle Külliye'ye girişi sırasında 101 pare top atışı yapılacak. Ayrıca Hava, Kara ve Deniz Kuvvetleri komutanlıklarına bağlı ordu karargahlarında da 101'er pare top atışı gerçekleştirilecek.

Törende, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Cumhurbaşkanlığı Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Armoni Mızıkası, TSK Mehteran Takımı ile TSK Tarihi Birlik de yöresel kıyafetleriyle hazır bulunacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yabancı konukları onuruna saat 20.00'de Çankaya Köşkü'nde akşam yemeği verecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yemek sonrasında kameraların karşısına geçecek. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ikinci döneminin kabinesini kamuoyuyla paylaşacak.

YORUMLAR (1)
  • Mesut Biner: Seloooo görüyormusun bu olup biteni izliyormusun kralı o girdiğin delikten he :)))))) Cevap Yaz 18 5 Yayından Kaldır
500
Son Dakika: Seçim sonucu kesinleşti! İşte YSK verilerine göre Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun oy oranı Son Dakika: Seçim sonucu kesinleşti! İşte YSK verilerine göre Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun oy oranı

Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TBMM'de yemin etti - Son Dakika


Son Dakika
17:15 Bahçesine koyduğu kamera başına bela oldu! Geyiği çiğ çiğ yiyen kadınları kaydetti
17:13 Galatasaray, Juventus'un yıldızı Moise Kean'ı transfer ediyor
17:07 Önce derbiyi izleyecek, ardından masaya oturacak! Galatasaray, son yılların en büyük transferini yapıyor
17:03 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yemin etti! Göreve başlama töreni için Beştepe'de
16:58 TBMM'de yemin eden Cumhurbaşkanı Erdoğan Göreve Başlama Töreni için Beştepe'de
16:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin töreninde dikkat çeken görüntü! Muhalefet kanadından yalnızca İYİ Partili vekiller ayağa kalktı
16:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin töreninde dikkat çeken görüntü! Muhalefetten sadece İYİ Partili vekiller ayağa kalktı
16:21 Simay Barlas, Ömer dizisine veda ediyor
16:15 Ömer dizisinde yaprak dökümü! 4 oyuncu birden kadrodan ayrılıyor
16:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir'de! Özel deftere düştüğü notta aldığı oy oranına dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2023 17:22:34. #1.11#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TBMM'de yemin etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement