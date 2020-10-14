TBMM - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu. (1)

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'TBMM zengin temsil yelpazesiyle ülkemizin ortak vicdanını da temsil ediyor' - Son Dakika

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