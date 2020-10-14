Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplantının yapıldığı salona gelmesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın alkışlarla karşılanması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partililerle selamlaşması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantıya katılanları selamlaması
Toplantıya katılan katılımcılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kürsüye çıkması
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
TBMM - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu. (1)
- Kaynak: AA
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'TBMM zengin temsil yelpazesiyle ülkemizin ortak vicdanını da temsil ediyor' - Son Dakika