CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN,  TCG UFUK GEMİSİNİN HİZMETE ALIM TÖRENİNE KATILDI - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye bölgesinde oyun kuran ve kurulan oyunları bozan bir ülke haline geldi. Türkiye gizli açık tüm ambargolara rağmen her alanda milli çıkarlarının gerektirdiği tüm hamleleri yapabilmesini savunma sanayiindeki ilerlemeye borçludur" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle test ve eğitim gemisi TCG Ufuk hizmete alındı.

Denizcilik Tersanesi'ndeki törende Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım , Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir , İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan törende yaptığı konuşmasında, "Ülkemizin güvenlik ve istihbarat faaliyetlerinin denizlerde de en etkin şekilde yürütülmesine önemli katkı sağlayacağına inandığım Ufuk Gemimizi Milli İstihbarat Teşkilatımıza hayırlı olmasını diliyorum. Artık dışarıdan alım istemiyoruz. 'Projelerimiz yerli ve milli olacak' dediğimiz 2004 yılından bu yana azim ve kararlılıkla çalışarak hamdolsun bugünlere geldik. Savunma sanayinde bağımsız olamayan milletlerin geleceğe güvenle bakabilmelerinin mümkün olmadığını özellikle son 10 yılda çevremizde yaşanan hadiseler bize bir kez daha gösterdi. Türkiye, gerçekleştirdiği savunma sanayi alımları sayesinde yaptığımız atılımlarla birlikte bölgesinde oyun kuran ve oynanan kirli oyunları bozan bir ülke konumuna ulaştı. Ülkemizin bu başarısı dünyanın dört bir yanındaki mazlum ve mağdur halklar ve topluluklar için de çok önemli bir umut kaynağı haline geldi. Türkiye gizli, açık bütün ambargolara rağmen terörle mücadeleden sınır ötesi harekatlarına kadar her alanda milli çıkarlarının gerektirdiği tüm hamleleri yapabilmesini savunma sanayinde elde ettiği ilerlemeye borçlu. Hamdolsun bugün insansız hava, kara, deniz araçlarından helikopterlere, silah ve mühimmatlardan füzelere, hava savunma sistemlerinden elektronik harbe kadar çok geniş bir yelpazede ihtiyacımız olan sistemlerin yerli, milli olarak tasarlıyor, geliştiriyor, üretiyor ve kullanıyoruz" dedi.Erdoğan, "Türk savunma sanayi ürünlerini kullanan ülke sayısı da her geçen yıl artıyor. Savunma ve havacılık ihracatımızın bu yıl sonunda 4 milyar doları aşmasını bekliyoruz. Geçmişin eksiklerini giderdik. Bugünün hazırlığını zaten yapıyoruz. Artık aktif savunma anlayışıyla ülkemizi geleceğin harp ortamına hazırlıyoruz. Araştırma geliştirme yatırımlarımızı arttırarak yüksek teknoloji gerektiren sistemleri hayata geçirmeye ağırlık veriyoruz. Derin öğrenme ve yapay zeka entegrasyonu gerektiren karmaşık sistemlere yönelik çalışma ve uygulamalarımız hızla devam ediyor. Malzeme ve imalat teknolojilerinde dünyadaki ileri ülkeler seviyesini yakalamaya doğru hızla ilerliyoruz. Bir yandan da gözümüz uzayda. Uzay alanında da gerek fırlatma sistemleri gerekse oyuncu sistemleri geliştirmeye yönelik çalışmalarımız sürüyor. Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizin gerektiği gibi korunabilmesi ancak mavi vatanın en iyi şekilde savunulmasıyla mümkündür. Mavi vatanın güvenliği için donanmamızı daha güçlü ve caydırıcı kılacak birçok projeyi hayata geçirdik. Milli savaş gemilerimizi, amfibi gemilerimizi, sismik araştırma gemilerimizi sahil güvenlik gemilerimizi lojistik gemilerimizi, botlarımızı kendimiz üretebiliyoruz. Bu projelerde yüzde 70'e varan yerlilik oranına ulaştık. Şimdi de insansız hava araçlarında edindiğimiz tecrübeyle silahlı insansız deniz araçları üretiyor, bunların sürü şeklinde hareket edenleri üzerinde de çalışıyoruz. Ayrıca envanterimizde bulunan birçok deniz aracımız günün şartlarına uygun şekilde son teknolojiler eklenerek modernize ediliyor. İnşa edilen ve modernize edilen deniz araçlarımızın silah, radar, muhabere ve elektronik sistemleri yerli ve milli ürünlerle donatılıyor" şeklinde konuştu.

"25 ÜLKEYE 180 ADET DENİZ PLATFORMU İHRACATI GERÇEKLEŞTİRDİK"Erdoğan, Türkiye'nin dünyada bir savaş gemisini milli olarak tasarlayan, inşa eden ve idamesini gerçekleştirebilen 10 ülke arasında yer aldığını belirterek, "Üstelik bu neticeyi yabancı muadillerinde çok daha üstün özellikler ve uygun maliyetlerle elde ettik. Bu başarıda bakanlıklarımızın ve Savunma Sanayi Başkanlığımızın yanı sıra Genelkurmayımızın, Deniz Kuvvetlerimizin, askeri ve özel tersanelerimizin, üniversitelerimizin, özel sektör firmalarımızın, KOBİ'lerimizin çok önemli payı vardır. Ülkemize bu gururu yaşattıkları için her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ülkemiz tersanelerinde kendi ihtiyaçlarımız yanında dünyanın dört bir yanı içinde gemiler ve botlar yapılıyoruz. Nitekim şu ana kadar 25 ülkeye 180 adet deniz platformu ihracatı gerçekleştirdik. İnşallah yakın zamanda bu konuda yeni hayırlı haberler alacağız. Bu başarılarından dolayı sektörümüzün tüm mensuplarını tebrik ediyorum. Şimdi bir adım daha ileri giderek yüksek teknoloji gerektiren sistemlere odaklanıyoruz. Fırkateynlerimizin silah grubu olan dikey adım sistemini bugüne kadar dışarıdan alıyorduk. Artık milli ve yerlisine sahibiz. MİLGEM projemiz kapsamında inşası süren İstanbul ve ihalesine çıktığımız diğer üç adet fırkateynimizde yerli ve milli dikey adım sistemiyle yerli ve milli hava savunma füzelerimiz olacak" diye konuştu.

"HEDEFİMİZ, SAVUNMA SANAYİNDE TAM BAĞIMSIZ BİR TÜRKİYE'DİR"Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yerli ve milli imkanlarla üreteceğimiz uçak gemimizin sağlayacağı deniz, hava gücümüzle bu alanda dünyanın en üst ligine de çıkmış olacağız. Hedefimiz, savunma sanayinde tam bağımsız bir Türkiye'dir. Ülkenin ve milletimiz için çalışan, işinin ehli, üretken, samimi, tüm girişimcilerimizin. Firmalarımızın yanındayız" ifadelerini kullandı.Erdoğan, "Geçtiğimiz günlerde Milli İstihbarat Teşkilatımızın 95. kuruluş yıl dönümünü geride bıraktık. Terörle mücadele ve dış istihbarat milli güvenliğimize önemli katkılar sunuyoruz. İstihbarat ve yürüttüğü operasyonlarla oyunun seyrini ülkemiz lehine değiştiren başarılara imza atan teşkilatımız siber güvenlikten yapay zekaya kadar her alanda kapasitesini güçlendiriyor" dedi.

"BU YOLDA KAT ETMEMİZ GEREKEN MESAFELER OLDUĞUNUN DA BİLİNCİNDEYİZ"Bakan Akar da törende bir konuşma yaparak, "Türk savunma sanayisi artık hem kendi ihtiyaçlarını karşılamakta hem de yüksek rekabetin yaşandığı uluslararası pazarın önemli oyuncuları arasında yer almaktadır. Ülkemizin, savunma sanayinde elde ettiği başarılar çok değerli ve hayati önemi haiz olmakla birlikte, bu yolda kat etmemiz gereken mesafeler olduğunun da bilincindeyiz. Hedefimiz, Zat-ı devletlerinin liderliği, destek ve teşvikiyle savunma sanayinde yüzde 80'lere yaklaşan yerli ve millilik oranımızı, daha da yüksek seviyelere çıkarmak, savunma sanayinde tasarımdan üretime tüm aşamalarda dünyada söz sahibi bir konuma gelmek ve yüksek teknoloji üretip ihraç eden güçlü ülkelerden biri olmaktır. Bu hedeflere ulaşmış Türkiye, lider bir ülke olarak geleceğe daha emin adımlarla yürüyecektir. Bu yolda asil milletimizin sevgisi, güveni ve duası, en büyük ilham kaynağımız olmaya devam edecektir. Bulunduğu coğrafyanın şartları ve karşı karşıya kaldığı sorunlar Türkiye'yi karada, denizde, havada hatta uzayda ve siber alanda güçlü olmaya mecbur kılıyor. Bunun bilincinde olarak tüm bu alanlarda çalışmalarımız devam etmektedir. Bu kapsamda MİLGEM Ada Sınıfı Korvet Projesi, Türk denizcilik tarihimizin ve milli savunma sanayimizin bir dönüm noktası niteliğindedir. Proje ile kritik birçok sistemin millileştirilmesi sağlanmış ve ülkemiz, muharip gemi tasarım ve inşa kabiliyetine sahip sayılı ülkeler arasına girmiştir" dedi.

TCG UFUK HAKKINDA

Test ve Eğitim Gemisi Projesi, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından 31 Mart 2017 tarihinde başlatıldı. Projenin ana yükleniciliğini STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. yürüttü. Proje kapsamında TCG UFUK (A-591) Gemisi 9 Şubat 2019 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle denize indirildi. Test ve Eğitim Gemisi TCG UFUK (A-591) bugün İstanbul Tuzla'daki İstanbul Denizcilik Tersanesinde düzenlenen törenle hizmete girdi. 99.5 metre uzunluğunda, 14.5 metre genişliğindeki gemide yer alan görev Sistemlerinin tasarım, üretim ve entegrasyonu Aselsan tarafından yapıldı. HAVELSAN, ADVENT savaş yönetim sistemi, gemi veri dağıtım sistemi, gemi entegre bilgi sistemi, CCTV sistemi, mesaj işletim sistemini yaptı. Yaklaşık 194 yerli firmanın katkı verdiği UFUK Gemisinin yerlilik oranı yüzde 70'e ulaştı.