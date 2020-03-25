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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tedbir bizden, mücadele bizden, ferasetli davranmak bizden, takdir...
7 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tedbir bizden, mücadele bizden, ferasetli davranmak bizden, takdir Allah'tandır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tedbir bizden, mücadele bizden, ferasetli davranmak bizden, takdir Allah'tandır."
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 09:16 Kaynak: AA
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