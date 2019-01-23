Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tehdit Oluşturan Bölgelerdeki Tedbirleri Alma Noktasında Amerika Olumlu...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tehdit oluşturan bölgelerdeki tedbirleri alma noktasında Amerika olumlu yaklaşımını bizlere zaten ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Tehdit oluşturan bölgelerdeki tedbirleri alma noktasında Amerika
olumlu yaklaşımını bizlere zaten ifade etti. O da bildiğiniz gibi yaklaşık bir 30-32 kilometre derinliğinde bir bölge idi. Bu konuyla ilgili olarak zaten bizim Rusya
ile de herhangi bir sıkıntımız yok."
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 09:12 Kaynak: AA
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