Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tehdit Oluşturan Bölgelerdeki Tedbirleri Alma Noktasında Amerika Olumlu...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tehdit Oluşturan Bölgelerdeki Tedbirleri Alma Noktasında Amerika Olumlu...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tehdit oluşturan bölgelerdeki tedbirleri alma noktasında Amerika olumlu yaklaşımını bizlere zaten ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tehdit oluşturan bölgelerdeki tedbirleri alma noktasında Amerika olumlu yaklaşımını bizlere zaten ifade etti. O da bildiğiniz gibi yaklaşık bir 30-32 kilometre derinliğinde bir bölge idi. Bu konuyla ilgili olarak zaten bizim Rusya ile de herhangi bir sıkıntımız yok."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 09:12 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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