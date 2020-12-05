Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tehditler karşısında sinen, pusan, eğilip bükülenlerden olmadık. Hep dik durduk, sağlam durduk."

Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Tehditler karşısında sinen, pusan, eğilip bükülenlerden olmadık. Hep dik durduk, sağlam durduk.' - Son Dakika

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