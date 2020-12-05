Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tehditler karşısında sinen, pusan, eğilip bükülenlerden olmadık. Hep dik durduk, sağlam durduk." - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tehditler karşısında sinen, pusan, eğilip bükülenlerden olmadık. Hep dik durduk, sağlam durduk."
05.12.2020 15:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tehditler karşısında sinen, pusan, eğilip bükülenlerden olmadık.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tehditler karşısında sinen, pusan, eğilip bükülenlerden olmadık. Hep dik durduk, sağlam durduk."
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