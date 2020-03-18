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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tehlikenin kapımızı çalmasını beklemeden sürekli ve yeni tedbirler alıyor,...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Çankaya Köşkü'nde yapılan Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı sona erdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Çankaya Köşkü'nde yapılan Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından açıklamalarda bulundu.
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Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 07:50 Kaynak: AA
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