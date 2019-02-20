Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tek Kalemde 306 Triyon Lirayı Aşan Yatırım, Eser, Proje ve Hizmeti...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " -" Ankara 13 millet bahçesi yapıyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "
-" Ankara
13 millet bahçesi yapıyoruz. Bunların 3 tanesi Altındağ
'da olacak.
-" Tek kalemde 306 triyon lirayı aşan yatırım, eser, proje ve hizmeti Altındağlıların hizmetine sunuyoruz"
ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan Altındağ'da toplu açılış töreninde halka hitap etti.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 06:09 Kaynak: İHA
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