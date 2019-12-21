Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tek parti CHP döneminin objektif, tüm boyutlarıyla araştırılması gereken... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Tek parti CHP döneminin objektif, tüm boyutlarıyla araştırılması gereken... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tek parti CHP döneminin objektif, tüm boyutlarıyla araştırılması gereken...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Necip Fazıl Kısakürek Ödül Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Necip Fazıl Kısakürek Ödül Töreni'ne katıldı.

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"Tek parti CHP döneminin objektif, tüm boyutlarıyla araştırılması gereken karanlık noktalar bulunuyor. Bunu yapması gereken öncelikle CHP'dir"

"CHP'nin bu ülkeye yaşattıkları için ya özür dilemesi ya da üzücü olaylardaki rolleri için pişmanlık duyduğunu söylemesi gerekiyor."

"Açıkçası CHP'nin artık bu millete kendi tarihiyle ilgili kapsamlı, samimi öz eleştiri vermesi şarttır."

" İskilipli Atıf Hoca'nın idamından Dersim olaylarına, Türkçe ezan zulmünden 27 Mayıs darbesindeki rolüne kadar pek çok üzücü hadisede CHP tarihiyle yüzleşme cesareti gösterememiştir."

"CHP yönetimi geçmişleriyle yüzleşene, darbeler, katliamlar, yasaklar, idamlar ve kanlı sokak olaylarındaki rollerini cesaretle açıklayana kadar, peşlerini bırakmayacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tek parti CHP döneminin objektif, tüm boyutlarıyla araştırılması gereken...

Cumhuriyet Halk Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Haliç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 09:31 Kaynak: AA
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