Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tek Parti Devrinden Beri Demokrasi ve Kalkınma Yolunda Atılan Her Adıma...
18 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tek parti devrinden beri demokrasi ve kalkınma yolunda atılan her adıma karşı çıkan CHP, işi artık bölücülerle birlikte hareket etmeye kadar vardırdı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Tek parti devrinden beri demokrasi ve kalkınma yolunda atılan her adıma karşı çıkan CHP
, işi artık bölücülerle birlikte hareket etmeye kadar vardırdı."
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 04:15 Kaynak: AA
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