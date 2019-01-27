Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tek Parti Devrinden Beri Demokrasi ve Kalkınma Yolunda Atılan Her Adıma...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tek Parti Devrinden Beri Demokrasi ve Kalkınma Yolunda Atılan Her Adıma...

18 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tek parti devrinden beri demokrasi ve kalkınma yolunda atılan her adıma karşı çıkan CHP, işi artık bölücülerle birlikte hareket etmeye kadar vardırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tek parti devrinden beri demokrasi ve kalkınma yolunda atılan her adıma karşı çıkan CHP, işi artık bölücülerle birlikte hareket etmeye kadar vardırdı."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 04:15 Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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