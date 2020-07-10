Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tek parti döneminde alınan bu karar, tarihe ihanet olmanın yanında hukuka... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tek parti döneminde alınan bu karar, tarihe ihanet olmanın yanında hukuka...
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Millete Sesleniş konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millete Sesleniş konuşması yaptı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Millete Sesleniş konuşması
ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millete Sesleniş konuşması yaptı. (5)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tek parti döneminde alınan bu karar, tarihe ihanet olmanın yanında hukuka da aykırıydı. Çünkü Ayasofya ne devletin ne de herhangi bir kurumun malı değil, vakıf mülküdür."
Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 22:10 Kaynak: AA
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