Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tek parti yıllarında kültür hayatımızı esir alan anlayış, çağ dışı yaftası... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Tek parti yıllarında kültür hayatımızı esir alan anlayış, çağ dışı yaftası... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tek parti yıllarında kültür hayatımızı esir alan anlayış, çağ dışı yaftası...

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Salonda katılımcılardan görüntüler ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül...

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

Salonda katılımcılardan görüntüler ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni"nde konuştu. (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tek parti yıllarında kültür hayatımızı esir alan anlayış, çağ dışı yaftası vurduğu kadim değerlerimizi bu topraklardan söküp atmak için her yolu denedi. Milletin değerlerini, milletin zevk ve kültürünü gerilik emaresi olarak gören bu kültürel faşizm, en büyük darbeyi Türkiye'nin kültür ve sanat hayatına vurdu."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tek parti yıllarında kültür hayatımızı esir alan anlayış, çağ dışı yaftası...

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 03:04 Kaynak: AA
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