Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tek parti zihniyetinin bir utanç lekesini daha ortadan kaldırıyoruz" - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tek parti zihniyetinin bir utanç lekesini daha ortadan kaldırıyoruz"

15.04.2022 18:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tek parti zihniyetinin bir utanç lekesini daha ortadan kaldırıyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeniden İhya Edilen Ayasofya Fatih Medresesi Açılışı'nda yaptığı konuşmada, "Bu açılışla sadece emanete sahip çıkmıyoruz, tek parti zihniyetinin bir utanç lekesini daha ortadan kaldırıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeniden İhya Edilen Ayasofya Fatih Medresesi Açılışı'nda yaptığı konuşmada, "Bu açılışla sadece emanete sahip çıkmıyoruz, tek parti zihniyetinin bir utanç lekesini daha ortadan kaldırıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeniden İhya Edilen Ayasofya Fatih Medresesi Açılışı törenine katıldı.

Törende bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geçen hafta Büyük Çamlıca Camii'nde İslam Medeniyetleri müzesinin açılışını gerçekleştirdik. Bugün açılışını yaptığımız Ayasofya Fatih Medresesi ile izleri silinmek istenen bir eseri daha şehrimize kazandırıyoruz. Burası İstanbul'un fethinin akabinde şehrin ilk medresesi olarak hizmete açılmıştır. İlk hocası Molla Hüsrev olan medresede Ali Kuşçu da ders vermiştir. Medrese farklı tarihlerdeki bakım onarım ve inşalarla 1924 yılına kadar eğitim hizmetine devam etmiştir. Daha sonra bir müddet te öksüzler yurdu olarak kullanıldıktan sonra görüntüyü bozduğu gerekçesiyle yıkılmıştır. Ayasofya'yı asli kimliğinden kopararak müzeye çevrilen zihniyet bu medreseye de tahammül edememiş, sessiz sedasız ortadan kaldırmıştır. Özellikle tek parti zihniyetinin bu konuda sabıkası oldukça kabarıktır. Bu dönemde batılılaşma adına yapılanlar milletin hafızasında derin yaralar açmıştır" dedi.

"RÖVANŞİST ANLAYIŞLA TARİHİ ESERLER YIKILMIŞ, NİCE ESERLER KAYBOLUP GİTMİŞTİR"

"Ayasofya Fatih Medresesi'nde olduğu gibi; kimi zaman ihmalkarlıktan, kimi zaman gafletten, kimi zaman da rövanşist anlayışla tarihi eserler yıkılmış içerisindeki nice eserler de kaybolup gitmiştir" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Asırlara meydana okuyan yüzlerce cami satılmış, kiraya verilmiş yada depo olarak kullanılmıştır. Kur'an kurslarımız kapatılmış, ilim irfan yuvalarımızın kapısına kilit vurulmuştur. Biz bu açılışta sadece emanete sahip çıkmıyoruz, tek parti zihniyetinin tarihe sürdüğü utanç lekesini ortadan kaldırmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. O dönemki mimari özelliklerine sadık kalınarak ihya edildi. Yaklaşık 4.5 asır boyunca sayısız alimin yetişmesine vesile olan bu medrese yine ilim vermeye devam edecektir. Burada inşallah yarının alimleri yetişecektir. Bu güzide eserin 13 ay gibi bir sürede hayata geçirilmesindeki emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Sultan Fatih'in emanetini ihya ettik" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarının ardından kurdele kesimi yapılarak açılış gerçekleştirildi.

(Caner Sönmez - Davut Has/ İHA)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tek parti zihniyetinin bir utanç lekesini daha ortadan kaldırıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tek parti zihniyetinin bir utanç lekesini daha ortadan kaldırıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tek parti zihniyetinin bir utanç lekesini daha ortadan kaldırıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tek parti zihniyetinin bir utanç lekesini daha ortadan kaldırıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tek parti zihniyetinin bir utanç lekesini daha ortadan kaldırıyoruz

YORUMLAR
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeniden ihya edilen Ayasofya Fatih Medresesi'nin açılışında konuştu: (2) Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeniden ihya edilen Ayasofya Fatih Medresesi'nin açılışında konuştu: (2) Cumhurbaşkanı Erdoğan, şiddet mağduru kadınların aileleri ile iftarda buluşacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, şiddet mağduru kadınların aileleri ile iftarda buluşacak Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ayasofya'yı asli kimliğinden kopararak müzeye çeviren zihniyet maalesef bu medreseye de tahammül edememiştir' Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ayasofya'yı asli kimliğinden kopararak müzeye çeviren zihniyet maalesef bu medreseye de tahammül edememiştir'

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Tek parti zihniyetinin bir utanç lekesini daha ortadan kaldırıyoruz' - Son Dakika


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