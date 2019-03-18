Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tek Şeyleri Bunların Anında Yakmaktır, Yıkmaktır.
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tek şeyleri bunların anında yakmaktır, yıkmaktır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Tek şeyleri bunların anında yakmaktır, yıkmaktır. Ama benim vatandaşım, benim Kürt kardeşimin buna dikkat etmesi lazım. Yani illa bu da Kürt'tür diye bakmaması lazım. Kürt de olsa eğer yakıyorsa, yıkıyorsa bu memlekete, bu millete zarar veriyorsa, öldürüyorsa bunlarla yol yürümemesi lazım. Buna çok dikkat etmemiz lazım."
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 09:43 Kaynak: AA
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