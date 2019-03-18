Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tek Şeyleri Bunların Anında Yakmaktır, Yıkmaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tek Şeyleri Bunların Anında Yakmaktır, Yıkmaktır.

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tek şeyleri bunların anında yakmaktır, yıkmaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tek şeyleri bunların anında yakmaktır, yıkmaktır. Ama benim vatandaşım, benim Kürt kardeşimin buna dikkat etmesi lazım. Yani illa bu da Kürt'tür diye bakmaması lazım. Kürt de olsa eğer yakıyorsa, yıkıyorsa bu memlekete, bu millete zarar veriyorsa, öldürüyorsa bunlarla yol yürümemesi lazım. Buna çok dikkat etmemiz lazım."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 09:43 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakanlık'tan Tüketicilere Gıda Alışverişi Uyarısı CHP Mitinginde 'Bozkurt' İşareti Bursa'da Dehşet Anları! Çocuk Sürücü Ganyan Bayiine Böyle Daldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fenerbahçe Açıklaması: Allah Yaşatmasın
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.3.2019 22:45:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tek Şeyleri Bunların Anında Yakmaktır, Yıkmaktır.
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]