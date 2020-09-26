Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST 2020'de konuştu: (2) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugüne kadar gençlerimiz, onlara güvendiğimiz hiçbir konuda hamdolsun bizi mahçup etmedi. İnşallah bundan sonra da sizler başarılarınızla bizi gururlandırmayı sürdüreceksiniz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının öncülüğünde Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi'nde düzenlenen TEKNOFEST 2020'de konuştu.

Gençlerin dinamizmini boş sloganlarla heba etmek isteyenlere verdikleri en güzel cevabın TEKNOFEST'teki manzara olduğunu belirten Erdoğan, "Bugüne kadar gençlerimiz, onlara güvendiğimiz hiçbir konuda hamdolsun bizi mahçup etmedi. İnşallah bundan sonra da sizler başarılarınızla bizi gururlandırmayı sürdüreceksiniz. Sevgili gençler bizim medeniyetimiz insan medeniyetidir, ilim medeniyetidir, irfan medeniyetidir, hikmet medeniyetidir. Bu kavramların ifade ettiği ruhtan koptuğumuz dönemlerde teknoloji çıktıları başta olmak üzere her alanda geriledik." ifadelerini kullandı.

Sık sık "maziden atiye köprü kurmak" ifadesini kullandığını anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu, öylesine söylenen bir belagat cümlesi değildir. Geçmişini bilmeyen, bugün nerede durduğunu ve gelecekte nereye yönelmesi gerektiğini de bilemez." dedi.

İslam bilim ve teknoloji tarihini bilmeyen, İstanbul'daki aynı isimli müzeyi gezmemiş olanların, yaptıkları ve yapmaya çalıştıkları işlerin ilhamını nereden aldıklarını anlayamayacağını vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Vecihi Hürkuş ve Nuri Demirağ'ın havacılıktaki gayretlerini ve akıbetlerini bilmeyenlere, bugün sahip olduğumuz insansız hava aracı teknolojilerini, kendi uçağımızı, kendi helikopterimizi yapma gayretlerimizin önemini izah edemeyiz.

Nuri Killigil başta olmak üzere yerli ve milli savunma sanayimizi geliştirme yolunda hayatlarını feda eden isimlerin mücadelesini bilmeyen, kendi tankımızı, topumuzu, silahımızı üretme ısrarımızın manasını çözemez. Geleceğin teknolojilerini öğretmek için ter dökerken işte böyle bir tarihe ve birikime sahip olduğunuzu hatırlarsanız emin olun kendinize olan güveniniz de şevkiniz de azminiz de katlanarak artacaktır. İnsan olarak kendimizi tanımadan, tüm maddi unsurlarıyla dünyanın da evrenin de onların incelenmesi ile elde edilen bilginin de sırrına vakıf olamaz, sonuçlarından istifade edemeyiz."

"Teknoloji dediğimiz alan devasa bir dünya"

Araştırma kavramının tam tercümesinin "yeniden keşfetme" olduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu gerçek bize araştırmanın ve gelişmenin sınırının bulunmadığını, kıyamete kadar devam edecek bir sürecin içinde olduğumuzu ifade eder." dedi.

Teknolojiye gönül veren gençlerin, bu geniş alanın neresinden ilerlerlerse ilerlesinler önlerinin açık olduğunu belirten Erdoğan, bu yıl TEKNOFEST'te 21 alanda yarışmalar düzenlendiğini ve bu sayının ileride çok daha artacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çünkü teknoloji dediğimiz alan, giderek genişleyen, çeşitlenen, daha alt dallara ve onların bölümlerine ayrılan devasa bir dünyadır. Unutmayınız, bu dünyada herkese yer var. Yeter ki hayal edin, hayalinizi gerçekleştirmek için harekete geçin. Çok çalışın ve azminizi asla kaybetmeyin." dedi.

"Türkiye'nin size ihtiyacı var"

İrlandalı şair Samuel Beckett'ın "Hep denedin, hep yenildin. Olsun gene dene, gene yenil. Daha iyi yenil" dizelerini okuyan Erdoğan, "Bu çabanın, bu emeğin sonucu mutlaka başarıya, zafere çıkar. Hayat denen içi fırsatlarla dolu ama zemini de taşlı, dikenli, çamurlu inişli, çıkışlı yolda küçük engellere takılıp kalırsanız hem kendinize yazık etmiş hem bu ülkeye ve millete haksızlık yapmış olursunuz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin hedeflerine ulaşmak için tasarlayan, üreten, geliştiren ve somut neticelere ulaşan başarılı gençlere, başarılı insanlara ihtiyacı olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Daha açık bir ifade ile Türkiye'nin size, gayretlerinize, çabalarınıza, enerjinize vizyonunuza ihtiyacı var. Bin yıldır bu toprakları, vatanımız kılmak uğrunda canlarını ortaya koyan ecdadımız, onca fedakarlığı sizin bugün ve gelecekte göstereceğiniz başarılar için yapmıştır." dedi.

Gençlerden, eğitimlerine, çalışmalarına ve geleceklerine dört elle sarılmalarını isteyen Erdoğan, "Standları gezerken ilköğretimdeki yavrularımızı gördüm. Birikimlerini gördüm, üniversiteli gençlerimizi gördüm ve ürettikleri, hamdolsun, füzeleri gördüm ve şu andaki menzillerin ötesine menzillerin menziline ulaşacaklarını inanıyorum. Rabb'im yardımcıları olsun."

"Eksikler varsa tamamlanır"

Bütün meselenin azmetmek olduğun vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

Bizim gençliğimiz bunları yapar mı? Evelallah bizim gençliğimiz bunları yapar ve yapacaktır. Biz, kurduğumuz güçlü altyapıyla verdiğimiz desteklerle sağladığımız fırsatlarla TEKNOFEST gibi platformlarla yanınızda olmaya devam edeceğiz. Hiç şüphesiz her şeyin ideal olduğunu da söyleyebilecek durumda değiliz ama sizlere destek olmakta kararlıyız. Eksikler varsa tamamlanır, hatalar varsa düzeltiriz, ihtiyaçlar varsa gideririz, engeller varsa kaldırırız.

Yeter ki siz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için mücadele etmekten, gayret göstermekten, emek vermekten vazgeçmeyin. İçinizden kendi şehrinden başlayıp, Türkiye'ye ve tüm dünyaya uzanacak başarılarıyla adını insanlık tarihine altın harflerle yazdıracak nice yıldızlar çıkacağına yürekten inanıyorum."

TEKNOFEST yarışmalarında dereceye giren gençleri tebrik eden Erdoğan, TEKNOFEST'in kurulmasında ve bugünlere gelmesinde emeği geçenlere de şükranlarını sundu.

Erdoğan, rahatsızlığı nedeniyle festivale katılamayan öğrenciyle görüntülü konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşması öncesinde festivale katılan bazı öğrencilerle standların bulunduğu alanı gezdi. Öğrenciler Erdoğan'a, standlar ve çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Türk bayrağı hediye edilen Erdoğan, öğrencilerle anı fotoğrafı çektirdi.

Festival kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilerin projelerini inceleyen Erdoğan, öğrencilerin talepleri üzerine ödül kartları ile festival kapsamında hazırlanan ve aralarında "Mavi Vatan" ismi verilen bir projenin de bulunduğu roketleri imzaladı.

Akıllı ulaşım ve diğer sistemlere yönelik projeler hakkında da bilgi alan Erdoğan, rahatsızlığı nedeniyle festivale katılamayan bir öğrenciyle görüntülü konuştu ve geçmiş olsun dileklerini iletti. Öğrenci Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından, canlı bağlantıyla 30 ilde "dene yap teknoloji atölyesi" açılışı yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bağlantı yapılan illerden Hakkari ve Edirne'de valilerle görüştü, bilgi aldı.

Gençlere üstün başarılar dileyen Erdoğan, "İnşallah aydınlık geleceğimizin adımı olsun" diyerek beraberindekilerle kurdeleyi kesti ve açılışı yaptı.

Erdoğan, daha sonra festival kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerini verdi. Öğrenciler de Erdoğan'a "Teknofest 2020" yazılı kilim takdim etti.

Programa Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun da katıldı.

(Bitti)