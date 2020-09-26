Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Teknofest 2020" etkinliğine katıldı (2) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın stantları ziyareti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın roketlerin üzerini imzalaması
Gençlerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a forma hediye etmesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlerle fotoğraf çektirmesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlerle görüntülü olarak konuşması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın stantları gezmesi
Gençlerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bilgi vermesi GAZİANTEP - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Teknofest 2020" etkinliğine katıldı. (2)
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 16:18 - Kaynak: AA
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