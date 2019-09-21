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Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST İstanbul'da

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST İstanbul'a katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST İstanbul'da, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST İstanbul'a katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, ülkenin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne (TEKNOFEST İstanbul) helikopter ile geldi.

Erdoğan ile birlikte eşi Emine Erdoğan, kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, torunu Ahmet Akif Albayrak da TEKNOFEST İstanbul'un düzenlendiği etkinlik alanına geldi.

Atatürk Havalimanında düzenlenen etkinlik alanında Erdoğan'ı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ile diğer ilgililer karşıladı.

Ukrayna İçişleri Bakanı Arsen Avakov da TEKNOFEST İstanbul'a katıldı.

Öte yandan yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı etkinliğe, İstanbul'un dört bir yanından 7'den 70'e her yaştan vatandaş katılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekleyen vatandaşlar, festival alanına kurulan ana sahne önünde yoğunluk oluşturdu.

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 11:26 Kaynak: AA
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