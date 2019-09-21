Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST İstanbul ödül törenine katıldı (5)
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Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST İstanbul ödül törenine katıldı (5)

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, T3 Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, ülkenin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle düzenlenen, AA'nın Global İletişim Ortağı olduğu TEKNOFEST İstanbul'da düzenlenen yarışmalarda birinci olan takımlara ödüllerini verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, T3 Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, ülkenin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle düzenlenen, AA'nın Global İletişim Ortağı olduğu TEKNOFEST İstanbul'da düzenlenen yarışmalarda birinci olan takımlara ödüllerini verdi. Erdoğan, yarışmalarda birinci olan öğrencilerle toplu fotoğraf çekildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST İstanbul ödül törenine katıldı (5)

İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 01:07 Kaynak: AA
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