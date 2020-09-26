Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(TEKNOFEST) Yapay zekadan siber güvenliğe kadar her alanda çığır açacak... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması GAZİANTEP - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Teknofest 2020" etkinliğinde konuştu.

Erdoğan: "(TEKNOFEST) Yapay zekadan siber güvenliğe kadar her alanda çığır açacak yenilikler burada tohumlanacak, filiz bulacak, kök ve boy salacak."