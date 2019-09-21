Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Teknolojik dönüşüm sürecinde yeni teknolojilerin pazarı değil, üreticisi...
47 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Teknolojik dönüşüm sürecinde yeni teknolojilerin pazarı değil, üreticisi olmak istiyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 11:36 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Teknolojik dönüşüm sürecinde yeni teknolojilerin pazarı değil, üreticisi olmak istiyoruz."
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