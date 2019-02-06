Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Teknolojiye Hakim Olamadan Bağımsızlığımızı Sürdüremeyiz" Dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Teknolojiye Hakim Olamadan Bağımsızlığımızı Sürdüremeyiz" Dedi.

2 saat önce

IHAAW145314-SIY/06-02-2019- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Teknolojiye hakim olamadan bağımsızlığımızı sürdüremeyiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
IHAAW145314-SIY/06-02-2019

- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Teknolojiye hakim olamadan bağımsızlığımızı sürdüremeyiz" dedi. 06.02.2019 14: 53: 14 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 03:00 Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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