Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan, Teknopark-İstanbul 2. Etap açılış töreni öncesi incelemelerde bulundu - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Teknopark-İstanbul 2. Etap açılış töreni öncesi incelemelerde bulundu
7 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Teknopark-İstanbul 2. Etap açılış töreni öncesi incelemelerde bulundu. Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 03:09 Kaynak: AA
Son Dakika Rusya'nın İstanbul Büyükelçiliği'nin bulunduğu sokağa Putin posteri asılmasına izin verilmedi İmamoğlu, Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosunun 19 Mayıs'ta açılacağını duyurdu Son Dakika: Türkiye-İran sınırında 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi! Van'da da hissedildi İran'dan ABD'ye gözdağı: Müzakere masasına oturmaya mecbur bırakacağız