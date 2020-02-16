Cumhurbaşkanı erdoğan teknopark-istanbul 2.etap açılış töreni'nde konuştu - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı erdoğan teknopark-istanbul 2.etap açılış töreni'nde konuştu
12 dakika önce
İSTANBUL 2.ETAP AÇILIŞ TÖRENİ'NDE KONUŞTU (3) (aktüel)
Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 05:22 Kaynak: DHA
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TEKNOPARK-İSTANBUL 2.ETAP AÇILIŞ TÖRENİ'NDE KONUŞTU (3) (aktüel)
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