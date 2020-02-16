Cumhurbaşkanı erdoğan teknopark-istanbul 2.etap açılış töreni'nde konuştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı erdoğan teknopark-istanbul 2.etap açılış töreni'nde konuştu - Son Dakika

Cumhurbaşkanı erdoğan teknopark-istanbul 2.etap açılış töreni'nde konuştu

12 dakika önce

İSTANBUL 2.ETAP AÇILIŞ TÖRENİ'NDE KONUŞTU (3) (aktüel)

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TEKNOPARK-İSTANBUL 2.ETAP AÇILIŞ TÖRENİ'NDE KONUŞTU (3) (aktüel)

Cumhurbaşkanı erdoğan teknopark-istanbul 2.etap açılış töreni'nde konuştu

Cumhurbaşkanı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 05:22 Kaynak: DHA
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