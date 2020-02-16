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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Teknopark İstanbul, sunduğu nitelikli altyapı, atölye, laboratuvar ve...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Teknopark İstanbul, sunduğu nitelikli altyapı, atölye, laboratuvar ve sosyal imkanlarıyla yabancı şirketleri de cezbediyor.
Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 03:56 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Teknopark İstanbul, sunduğu nitelikli altyapı, atölye, laboratuvar ve sosyal imkanlarıyla yabancı şirketleri de cezbediyor."
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