Cumhurbaşkanı Erdoğan Teknopark İstanbul'un ikinci etabını açacak - Son Dakika

Gülseli KENARLI / CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türk savunma sanayisinin inovasyon merkezi Teknopark İstanbul'un yapımı tamamlanan 2. etap binalarının açılışını yapacak.

Teknopark İstanbul'da gerçekleştirilecek açılış kapsamında Yeditepe Üniversitesi Ar-Ge Merkezi ile BASH İnovasyon Merkezi'nin de açılışını yapacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan Teknopark içerisinde derin teknoloji tabanlı iş fikirleri üzerinde Ar-Ge faaliyetleri gerçekleştiren girişimci gruplarıyla da bir araya gelecek.

Teknopark İstanbul, Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nın hemen yanında, yerli ve yabancı girişimcilerin Türkiye'nin teknoloji geliştirme kapasitesine katkıda bulunabilmesi amacı ile Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) ana ortaklığında kurulmuş bir teknoloji geliştirme bölgesi. Teknopark İstanbul'un amacı Ar-Ge faaliyetlerinin ve teknolojik üretimin desteklendiği, böylece girişimciliğin ve yerli milli üretimin ve istihdamın tetiklendiği bir ekosistem yaratması bekleniyor. Teknopark İstanbul'da başta savunma sanayi olmak üzere havacılık/uzay, denizcilik, ileri elektronik, enerji, sağlık bilimleri ve endüstriyel yazılım alanlarında yüksek teknoloji içerikli Ar-Ge çalışmaları yapan; Aselsan, TAI, TEI, Roketsan, STM, ASFAT, BMC Power, Vestel Savunma, Yaltes, C-Tech, Altınay Havacılık, Pavotek, Femsan, Armelsan, Kale Havacılık, Figes, Boeing gibi şirketlerin de aralarında bulunduğu yerli ve yabancı şirketler yer alıyor. Teknopark İstanbul, Altay Tankı, Akıncı TİHA, Anka İHA, Atak Helikopteri ve özellikle denizcilik sektöründe Milgem Korvet, Anadolu Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi gibi savunma sanayinin önde gelen Ar-Ge projelerine verdiği büyük destek ile dikkatleri üzerine çekiyor.

EKONOMİYE 10 MİLYAR DOLARLIK KATKI SUNULMASI HEDEFLENİYOR

2020 Yılı Ocak sonu itibariyle 312 firma ve 5392 Ar- Ge mühendisine ev sahipliği yapan Teknopark İstanbul'da 1763 savunma sanayi odaklı milli proje geliştiriliyor. Teknopark İstanbul'da mevcut durumda 1. ve 2. etap yapılar ile arazi tahsisi yapılarak kendi binalarını inşa eden firmaların alanlarıyla birlikte toplam 210 bin metrekare kapalı alan bulunuyor. Açılışı yapılacak 2. etap binalarda 2020 sonuna kadar 4 bin ek istihdam sağlanması hedefleniyor. 2030 yılına kadar sağlanacak istihdam ve gerçekleştirecek ihracatla ekonomiye 10 milyar dolarlık katkı sunulması hedefleniyor.